Bezuiniging van bijna 40 miljoen op onderwijs

Het ministerie van Onderwijs Wetenschap, Cultuur en Sport zal in 2021 45,8 miljoen moeten bezuinigen. Dat blijkt uit een memo die terecht is gekomen bij het Antilliaans Dagblad. De Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap zal 39,2 miljoen van de korting op zich nemen, die zal vooral worden gedaan op de subsidies aan bijzondere schoolbesturen en de verschillende stichtingen. Ook wordt kritisch gekeken naar extern personeel, de huur en de verbruikskosten van scholen. Verder is er nog een ander voorstel om 18 miljoen gulden te besparen door het gratis onderwijs af te schaffen.