Een man is in Santa Maria aangevallen door een zwerm bijen. Dat meldt de Extra vandaag. De man raakte daarbij zo ernstig gewond dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe het nu met de man gaat is niet bekend. Afgelopen maand vond er ook al een bijenaanval plaats bij Jan Thiel, waarbij een wandelaar een allergische reactie kreeg en tevens naar het CMC moest worden gebracht.