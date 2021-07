Bijenoverlast Westpunt voorbij

Lokale ondernemers, toeristen en bezoekers van de stranden in het gebied Westpunt zullen geen last meer hebben van agressieve bijen. Imkers Juric Phelipa en “Rasta Largu” hebben het initiatief genomen de bijenkorven die voor de overlast zorgen weg te halen. De bijen worden aangetrokken door onafgedekte plastic bekers en flessen waar zoete dranken in hebben gezeten. De afgelopen weken waren er regelmatig meldingen van bijenaanvallen op bezoekers van de lokale stranden en restaurants. De overlast is grotendeels verholpen in het gebied rond Westpunt. De komende tijd worden andere populaire gebieden in Bandabou aangedaan.