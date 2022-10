Lokale filmproducent Michel Drenthe ontvangt bijna een miljoen euro voor een nieuw filmproject. Voor het eerst in de filmgeschiedenis van Curaçao krijgt een lokaal filmproject financiering vanuit het Nederlands filmfonds. Drenthe werkt aan de boekverfilming van de Elegante Renners van Frank Martinus Arion. De regie is in handen van Hesdy Lonswijk en het scenario is geschreven door Roelof Jan Minneboo.