Bijna 1,7 miljoen gulden voor sociale organisaties

De Samenwerkende Fondsen Cariben hebben in 2021 bijna 1,7 miljoen gulden gedoneerd aan sociale organisaties op Curaçao. Daarmee zijn er 50 sociale projecten uitgevoerd. Het jaar daarvoor keerden de vijf fondsen 2,3 miljoen gulden uit. Toen werden er 68 projecten voor kwetsbare groepen binnen de samenleving uitgevoerd. Met deze steun willen de fondsen sociale interactie op de eilanden stimuleren, door mensen met elkaar in contact te brengen. De projecten waren vooral gericht op armoedebestrijding, wijkopbouw en verslavingszorg. In 2020 ging bovendien ruim 1 miljoen gulden naar initiatieven die de sociale problemen als gevolg van de pandemie bestreden.

