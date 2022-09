Bijna 20 miljoen gulden verkwanseld aan ICT-project Belastingdienst

Er is te weinig ICT-kennis binnen het ministerie van Financiën om het moderniseringsproject van de Belastingdienst succesvol uit te kunnen voeren. Dat blijft uit het Soab-rapport dat vandaag openbaar is gemaakt. Het ICT-project is duurder dan gepland. Ook neemt het meer tijd in beslag en levert het niet het gewenste resultaat. De modernisering van de IT-systemen van de belastingdienst heeft de belastingbetaler bijna 20 miljoen gulden gekost. Sinds 2015 werkt Bearingpoint aan het project. Binnen het ministerie gaan er stemmen op om het project stop te zetten. Hoewel dat zonde zou zijn van de enorme investering.