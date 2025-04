Bijna 28% van de huishoudens op Curaçao ervaart overlast van loslopende honden

Op Curaçao ervaart bijna 28% van de huishoudens overlast van loslopende honden. Dit komt naar voren uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die recent werden gedeeld met Antilliaans Dagblad. Daarnaast klaagt ook een aanzienlijk percentage van de inwoners over de aanwezigheid van ongedierte, het gebrek aan straatverlichting en vervuiling in de buurt. In totaal heeft het CBS onderzoek gedaan bij 60.075 huishoudens, waarbij 38,9% aangeeft enige vorm van overlast te ervaren.

Als het gaat om loslopende honden, meldt het ministerie van Justitie dat er een stijging is van incidenten met honden die overlast veroorzaken. Er is inmiddels een wetsvoorstel in de maak, waarbij hondeneigenaren verplicht kunnen worden om hun honden een muilkorf te laten dragen op openbare plaatsen. Als de wet wordt goedgekeurd, kunnen eigenaren die zich niet aan de regels houden een boete krijgen, en honden die de openbare orde verstoren kunnen in beslag worden genomen.