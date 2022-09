Bijna 3.000 personen in de startblokken bij raffinaderij

Zo’n drieduizend personen staan te popelen om te beginnen bij de raffinaderij. Onlangs praatte RdK-dochtermaatschappij CRU de regering bij over de plannen om de Isla weer op te starten. De groep die is ingeschreven bestaat uit 12 procent vrouwen en 88 procent mannen. De werknemers worden bijgeschoold zodat zij een baan bij een lokale onderaannemer aangeboden kunnen krijgen. RdK is momenteel in onderhandeling met Caribbean Petroleum Refinery voor de overname van de raffinaderij.

