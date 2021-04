Bijna 44.000 mensen hebben vaccinatieafspraak

Tot vanmorgen hebben bijna 44.000 mensen een afspraak voor een vaccinatie gemaakt. Zo’n 24.000 hebben hun eerste prik al gehad. Dat maakte de overheid vandaag bekend. Door de uitbreiding van de prikcapaciteit is het vanaf morgen ook mogelijk om je afspraak te vervroegen, indien je je afspraken pas in mei en juni hebt. Op bakuna.cw kun je dan ook je voorkeur voor een priklocatie aangeven. Doel van de overheid is om iedereen die dat wil voor eind april z’n eerste prik te geven. Het telefoonteam op vaccinatielijn 9345 wordt vanaf zaterdag uitgebreid van 60 naar 120 man om afspraken te maken.

In totaal kent Curacao zo’n 125.000 mensen van boven de 18 jaar die in aanmerking komen voor het vaccin.