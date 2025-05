Bijna de helft van gecontroleerde auto’s beschikt niet over de juiste papieren

Demissionair minister van Justitie, Shalten Hato, liet gisteren weten dat hij tevreden is over het recente werk van de politie tijdens de administratieve verkeerscontroles die de afgelopen periode zijn uitgevoerd. In het kader van de campagne die in december 2024 van start ging onder de naam “Kita Tur”, is gebleken dat ongeveer 46,4% van de gecontroleerde voertuigen niet in het bezit was van geldige documenten, zoals een rijbewijs, verzekering of een geldige keuringskaart. De minister noemt die cijfers verontrustend.

De geconstateerde cijfers geven aan dat nog steeds veel automobilisten het risico nemen om zich op de openbare weg te begeven met voertuigen zonder geldige papieren. Dit creëert potentieel gevaarlijke situaties voor alle verkeersdeelnemers, zo benadrukt de minister. “Het besturen van een voertuig zonder geldige documenten is niet alleen een overtreding van de wet, maar ook een daad die de veiligheid van andere burgers in gevaar kan brengen,” aldus Hato.