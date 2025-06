Binnen 1 uur direct raak voor Zr.Ms. Friesland: 3.000 kilo drugs onderschept

In het eerste uur van haar operationele inzet was het direct raak voor het stationschip Zr.Ms. Friesland. Ten zuiden van de ABC-eilanden onderschepte het marineschip een go-fast en nam daarmee 3.000 kilo drugs in beslag. Dat is vanochtend bekend gemaakt. De vangst vond al op 29 mei plaats, toen door de Kustwacht een verdacht bootje op de Caribische Zee werd ontdekt. De Zr.Ms. Friesland is sinds vorige week het stationschip van Defenise in het Caribisch gebied. Het zette direct koers richting het vaartuig. Er volgde een achtervolging waarbij smokkelaars de drugs in zee dumpten. Meer dan 100 pakketten drugs zijn uit het water gevist: in totaal bijna tweeduizend cocaïne en ruim duizend kilo marihuana.

De in beslag genomen drugs zijn overgedragen aan de U.S. Coast Guard. Commandant van Zr.Ms. Friesland, Kirsten Gouw-Savelberg, benadrukt het belang van snelle inzetbaarheid en internationale samenwerking: “Deze succesvolle onderschepping laat zien waartoe een goed getraind en geïntegreerd team in staat is. Wij zijn klaar voor wat komen gaat.” Zr.Ms. Friesland is twee weken geleden, 23 mei. Het uitvoeren van counterdrugs-operaties is een van haar taken. Hierbij werkt het schip afwisselend samen met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied. Daarnaast staat het schip paraat voor het bieden van humanitaire hulp bij bijvoorbeeld natuurrampen zoals orkanen.