Binnenkort lagere water- en stroomrekeningen

Op korte termijn zullen de tarieven voor water en electriciteit op Curaçao worden verlaagd. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje gisteren gezegd. Cijntje reageerde op vragen van Statenlid Fergino Brownbill. De minister legde uit dat hij momenteel in overleg is om de tarieven voor water en stroom te herstructureren en te verlagen voor huishoudens. De nieuwe structuur zal binnenkort in de ministerraad geratificeerd worden, aldus Cijntje.