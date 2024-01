Binnenkort opent shopping mall bij Grote Berg

Ter hoogte van Grote Berg opent binnenkort een shopping mall, zo bevestigde Raoul Behr van Oasis Curaçao Shopping Mall vandaag bij Paradise FM. Behr bevestigt dat alle units al zijn verhuurd. Hij hoopt dat binnenkort de eerste winkels open gaan. Er komt onder meer een convience store, een schoonheidsspecialist, sportschool, kapper en slijter, net als meerdere kledingzaken en restaurants.

Volgens Behr wordt Bandabou momenteel min of meer vergeten door het bedrijfsleven. Er is volgens hem veel vraag naar meer winkels in dit deel van Curaçao.