Binnenkort renovatie belastingkantoor

Binnenkort start de renovatie van het belastingkantoor in Emmastad. Het ministerie van Financiën is op zoek naar een projectmanager voor het bouwproject. Daarvoor is een openbare aanbesteding uitgeschreven. De projectmanager is de schakel tussen de opdrachtgever en de technische adviseurs, architect en aannemer. In 2019 brak er brand uit in het belastingkantoor. De brand was aangestoken. Drie mannen zijn daarvoor gestraft. Om de toegankelijkheid van het belastingkantoor te verbeteren wil het ministerie van Financiën weer gebruikmaken van het kantoor aan de Regentesselaan.