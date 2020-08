Bishop wil onderzoek naar Vidanova bank

Oud-vakbondsman Errold Bishop heeft bij het Openbaar Ministerie gevraagd om onderzoek te doen naar de financiële situatie bij Vidanova Bank. Volgens Bishop is er tien miljoen gulden verdwenen op het moment dat Vidanova enkele jaren geleden. Dit gebeurte toen de bank geld gaf aan het bedrijf Blue Factor, dat daarna failliet is gedaan. Blue Factor was eigendom van oud-minister Suzy Camelia-Römer.

Volgens Bishop moet onderzocht worden op basis waarvan Vidanova geld heeft verleend. En of er zich strafbare feiten hebben voorgedaan. Bishop heeft zijn pensioen opgebouwd via Vidanova en maakt zich zorgen over de financiële situatie van het bedrijf.