Bisschop vraagt vergiffenis voor rol katholieke kerk in slavernijverleden

Bisschop Luis Secco heeft om vergiffenis gevraagd voor de rol die de katholieke kerk in het verleden heeft gespeeld bij het slavernijverleden. In een open brief erkent Secco dat de katholieke kerk, gedreven door misinterpretaties van de Bijbel en persoonlijk gewin, medeplichtig was aan de ontmenselijking van tot slaaf gemaakten. Dergelijke daden zijn volgens de bisschop verwerpelijk en in strijd met de principes van het christelijk geloof. Dat neemt niet weg dat de kerk zich ook heeft ingezet voor de samenleving. Secco herinnert aan de oprichting van scholen, ziekenhuizen en sportfaciliteiten. De bisschop belooft dat de katholieke kerk zich zal blijven inzetten voor bevrijding, verzoening en sociale en spirituele genezing.