Vanmorgen vroeg is de stroom op Aruba uitgevallen. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de black-out is. Het Arubaanse elektriciteitsbedrijf WEB heeft rond half zeven ‘s ochtends enkele apparaten weer kunnen opstarten. Tot nu toe is het nog niet gelukt om het hele eiland weer van stroom te voorzien. Het afgelopen jaar is de stroom al drie keer op Aruba uitgevallen.

