Blackout door kortsluiting in hoofdkabel

De oorzaak van de blackout is bekend. Volgens Aqualectra was er een kortsluiting in een van de hoofdkabels. De storing ontstond bij de kabel die de stroom tussen de verdeelstations aan de Nijlweg en Weis distribueert. Hierdoor werd het totale net getroffen. Het bedrijf benadrukt dat er geen sprake is van een capaciteitstekort. Inmiddels hebben de eerste wijken weer stroom, zo’n drie uur nadat de stroom over het hele eiland uitviel.

Gelabeld als aqualectra blackout Nijlweg storing verdeelstation Weis