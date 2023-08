Blackout Thursday houdt mensen in angstgreep

Even zat de schrik erin. In verschillende wijken viel gisteren de stroom uit. Daarmee leek Blackout Thursday werkelijkheid te worden. Uiteindelijk viel het mee. In een verklaring zegt Aqualectra dat de gasturbine in Mundu Nobo onverwacht uitviel. Dat veroorzaakte een tijdelijke stroomstoring in een aantal buurten, waaronder Wishi, Seru Lora, Buena Vista en Schelpwijk. De technici van het nutsbedrijf wisten gelukkig de storing binnen 30 minuten te verhelpen.