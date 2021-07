Boechi werkt mee aan campagne tegen kindermishandeling

Rapper Boechi gaat meewerken aan een campagne tegen kindermishandeling. Dat meldt Caribisch Netwerk. Het gaat om een campagne voor de stichting Veiligheidshuis Curaçao die de nadelige effecten van de ‘correctietik’ ter discussie wil stellen. Hij heeft hiervoor een nummer geschreven om kinderen, maar ook hun ouders, bewust te maken van het feit dat slaan en schreeuwen niet hoeft. De campagne heeft als doel de criminaliteit op Curaçao te verlagen.

Het nummer heet: “Bo ke mi kompronde of Bo ke mi sinte? Koregimi NO kibra’mi”, wat betekent: Wil je dat ik het begrijp of dat ik het voel? Corrigeer me, maar maak me niet kapot. Het Veiligheidshuis wordt ondersteund en georganiseerd door de stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) en gefinancierd door het Ministerie Veiligheid en Justitie Nederland. De campagne wil de effecten en de gevolgen van kindermishandeling bespreekbaar maken.