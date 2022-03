Boete voor hondenverzorgster

Een vrouw die dagelijks 150 zwerfhonden opvangt, is gisteren door de rechter beboet. Ze moet 2500 gulden betalen en heeft een proeftijd van twee jaar gekregen voor het illegaal bezetten van een terrein op Playa Canoa. Al sinds 1994 probeert de vrouw het terrein legaal in eigendom te krijgen. Zonder resultaat. De rechter en de officier van Justitie toonden begrip voor de situatie van de vrouw. Ze verricht goed werk door de zwerfhonden op te vangen. Toch mag ze de beesten daar niet langer verzorgen. Het illegaal toe-eigenen van terrein is strafbaar.