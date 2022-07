Bonaire benoemd tot ‘Culinary Capital’

Wie af en toe op Bonaire komt, kan het niet ontgaan: je kunt er lekker eten. En dat legt ze geen windeieren: ze zijn benoemd tot Culinary Capital door de World Food Travel Association. Om in aanmerking te komen wordt een bestemming beoordeeld op vijf criteria, waaronder culinaire cultuur, promotie en duurzaamheid. De Culinary Capital Award is voor de tweede keer uitgereikt. De eerste award ging vorig jaar naar Grenada. Miles Mercera van het toeristenbureau op Bonaire noemt het een erkenning voor de gastronomische ontwikkeling van zijn eiland. De prijs heeft wel een commercieel randje: de World Food Travel Association moedigt locaties aan om zich op te geven en zo de business in hun gebied te promoten.