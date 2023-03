Bonaire decor voor poging nieuw wereldrecord freediving

Wereldkampioen freediving Alexey Molchanov zal van 24 tot 29 maart op Bonaire proberen het huidige freediving wereldrecord te breken. Dat doet hij via AIDA, de officiële instelling voor vrijduiken. Het Bonairiaanse toeristenbureau steunt de Freediving World Record-poging. Het huidige wereldrecord in de discipline variable weight staat op 150 meter op naam van de Fransman Walid Boudhiaf. Molchanov, die in de duikgemeenschap bekend staat als ‘The Machine’ is de meest gedurfde freediver uit de geschiedenis. Hij is sinds zijn jeugd gewend om records te verbeteren.