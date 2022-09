Bonaire en PSV gaan samenwerking aan

Bonaire en de voetbalclub PSV gaan de komende twee seizoenen intensief met elkaar samenwerken. Zo gaat PSV onder meer voetbaltrainingen opzetten om kinderen op Bonaire kennis te laten maken met PSV Academy. Ook gaat de club lokale voetbaltrainers opleiden. Naast voetbal draagt PSV ook bij aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling op Bonaire. Dat gebeurt met steun uit het Eindhovense bedrijfsleven. Zo biedt Brainport Eindhoven ondersteuning bij onder andere huisvesting, managementtraining en toegang tot financiers en netwerken. De Bonairiaanse overheid ziet in PSV een geschikte strategische partner die het eiland een boost kan geven. Ook PSV is blij met de samenwerking. De Nederlandse club wil haar zichtbaarheid in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika vergroten.