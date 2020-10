Bonaire heropent luchtruim voor Curaçao

Bonaire heeft toegezegd om het vliegverkeer te hervatten met Curaçao. Dat heeft de Gezaghebber van Bonaire Edison Rijna bekendgemaakt. Er mogen per dag maximaal twee vluchten per airline plaatsvinden, dit mag alleen op de dagen maandag tot en met donderdag. Dit geldt zowel voor Divi Divi Air als voor EZAir op basis van hun huidige vloot. De ontwikkeling van de besmettingsgraad op beide eilanden zal bepalen of dit verder op- of afgebouwd zal worden de komende tijd.

Meer over airport bonaire curacao luchtruim rijna vliegverkeer