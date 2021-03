Bonaire krijgt versneld vaccins voor alle volwassenen

Bonaire krijgt de komende weken versneld vaccins geleverd voor alle volwassenen. Dat is nodig om de grote druk op de zorg op het eiland weg te nemen. Dat schrijft de Nederlandse minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Deze week krijgt het in totaal 11.700 Pfizer-vaccins. Hiervan zijn twee prikken nodig: later in april volgt de tweede levering. Halverwege mei kan iedereen volledig gevaccineerd zijn, zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten. De eerdere planning was om het hele eiland voor het begin van het orkaanseizoen geprikt te hebben, aldus een woordvoerder van het ministerie. Dat begint in juni.

Vanaf maandag 29 maart kan iedereen op Bonaire tussen de achttien en zestig jaar zich aanmelden voor een afspraak. Eerst worden mensen tussen de vijftig en zestig jaar ingepland. Vanaf donderdag worden mensen in risicogroepen en met vitale beroepen geprikt. De zorg op Bonaire dreigt overbelast te raken vanwege het toenemende aantal besmettingen. Bewoners moeten soms uitwijken naar Curaçao of Aruba voor behandeling. Niet-acute operaties en andere zorg zijn op Bonaire en Curaçao afgeschaald of stopgezet. Het eiland is inmiddels in lockdown.

Er gaan minstens vijf coronamutanten rond op het eiland, waaronder de Britse en de Braziliaanse. Die zijn besmettelijker dan eerdere coronavarianten. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) noemt de situatie op Bonaire “heel zorgelijk”.