Bonaire wil dat Wageningse wetenschappers onderzoek doen naar sterfte onder jonge Caribische flamingo’s. Het eilandbestuur heeft minister Carola Schouten van Landbouw om hulp gevraagd. Voor het tweede opeenvolgende jaar blijkt dat honderden flamingo-kuikens het broedgebied voortijdig verlaten. Ze gaan vaak dood of worden ernstig verzwakt aangetroffen langs de weg of op het strand. Het is onduidelijk waarom de kuikens de broedgebieden verlaten.