Bonaire raadt bezoek aan Curaçao af

Gezaghebber van Bonaire Edison Rijna is bezorgd om de inwoners die naar naar Curaçao reizen. Gisteren was er een persconferentie op Bonaire waarbij Rijna Bonairianen afraadde om naar Curaçao te reizen. Mochten inwoners van Bonaire toch naar Curaçao gaan dan roept hij hen op om zich zo goed mogelijk aan alle coronamaatregelen te houden gedurende het bezoek aan Curaçao. Mocht de situatie op Curaçao extreem uit de hand lopen dan is uiteindelijk het sluiten van de grenzen weer mogelijk. Op dit moment heeft Bonaire tussen de 1 en 5 actieve coronabesmettingen.