Bonaire versoepelt inreis-voorwaarden

Bonaire versoepelt de inreis-voorwaarden voor reizigers uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Mensen die volledig gevaccineerd zijn hoeven vanaf morgen geen pcr-test meer te doen om Bonaire binnen te komen. Niet volledig of niet gevaccineerde reizigers moeten binnen 48 uur voor vertrek een PCR-test afnemen of een antigeentest 24 uur voor vertrek. Mensen van de BES-eilanden hoeven alleen een gezondheidsverklaring in te vullen om naar Bonaire af te reizen.