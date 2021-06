Bonaire vraagt uitleg van Curaçao in ‘SVB-kwestie’

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft de Curaçaose regering per brief om aandacht gevraagd in de ‘SVB-kwestie’. Het gaat om de uitleg die de Curaçaose SVB geeft over de korting op de AOV van niet-ingezetenen van Curaçao, onder wie enkele honderden inwoners van Bonaire. Dat meldt Nu.cw vandaag. Gedeputeerde Nina Seline Den Heyer zegt dat het gaat om Bonairianen die altijd netjes hun premies hebben betaald die opeens werden geconfronteerd met een eenzijdig besluit hun AOV te verlagen. Dit terwijl de uitspraak van het Hof juist zegt dat zij moeten krijgen waar ze recht op hebben. Om te voorkomen dat ze allemaal individueel een rechtszaak moeten aanspannen met alle kosten van dien, heeft Bonaire besloten een beroep te doen op de regering van Curaçao om samen een oplossing te vinden.

Curaçao besloot in 2017 via een landsverordening dat AOV-gerechtigden die niet op Curaçao wonen 10 procent werden gekort op de uitkering en ook geen kerstuitkering meer kregen. Het Bestuurscollege trok toen direct aan de bel bij de toenmalige staatssecretaris van SZW, maar die inspanningen hebben nog nergens toe geleid.