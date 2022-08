Bonaire wil traditionele kunuku’s afpakken om sociale huurwoningen te bouwen

Om de woningnood aan te pakken op Bonaire, eist de overheid landbouwgrond terug van een aantal inwoners. Dat schrijft Caribisch Netwerk. Volgens de overheid zijn de verschillende terreinen nooit privégrond geweest. Minstens vijf procent van de grondbezitters op Bonaire loopt daardoor het risico om zijn grond kwijt te raken, omdat het juridisch niet correct geregistreerd is. Het lokale bestuur houdt vol in de rechtbank dat deze terreinen teruggegeven moeten worden. Volgens de families is de overheid onrechtvaardig bezig. De rechter oordeelde laatst dat de kunuku’s tot de families behoren. Maar daarmee is de kwestie niet helemaal afgedaan. De grondgebruikers moeten nu van de rechter met een ontwikkelingsplan komen.

