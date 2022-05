Bonairiaans verbod op wegwerpplastic per 1 juni van kracht

Het verbod op wegwerpplastic gaat per 1 juni op Bonaire van start. Dit verbod geldt voor iedereen die plastic voor eenmalig gebruik verkoopt of weggeeft. Zo zijn draagtassen, bestek, rietjes en roerstaafjes van plastic niet meer toegestaan. Ook producten die gemaakt zijn uit kunststof op natuurlijke basis zijn verboden. Anders dan de naam doet vermoeden breekt bioplastic niet af in de natuur. De overheid gaat vanaf de invoering van het verbod controleren of bedrijven zich ook hieraan houden. Een eerste overtreding levert een mondelinge waarschuwing op. Wie voor de tweede keer de regels overtreedt, krijgt een schriftelijke waarschuwing. Pas bij de derde overtreding kan er een boete opgelegd worden.

