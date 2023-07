Bonairiaanse politie lost waarschuwingsschoten bij arrestatie

De politie op Bonaire heeft begin deze week een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een man. Dat maakt het politiekorps bekend. De man was betrokken bij een diefstal eerder deze week en verzette zich tegen zijn aanhouding. Hij probeerde de agenten die hem arresteerden te slaan en sloeg daarna op de vlucht. Een van de agenten wist hem tot een halt te brengen waarna de man agressief reageerde. De politie loste vervolgens een waarschuwingsschot, maar de verdachte wist alsnog te ontkomen. De politie kon hem een dag later toch inrekenen na een tip over een diefstal waar de man wederom bij betrokken was.

Meer over bonaire dief KPCN waarschuwingsschot