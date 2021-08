Bonevacia laatste in Olympische finale 400m

Het is Liemarvin Bonevacia niet gelukt om voor een stunt te zorgen in de Olympische finale van de 400 meter in Tokio. De Curacaoenaar ging vanmorgen in de laatste 100 meter stuk en liep een tijd van 45.07, een paar tienden langzamer dan zijn Nederlands record in de halve finales. De finale halen, was al een prestatie op zich. Het was voor het eerst dat een Nederlander in de Olympische 400 meter finale stond. Het goud was voor Steven Gardiner uit de Bahama’s, met 43.85 ruim een seconde sneller dan Bonevacia.