Bonevacia scherpt eigen record aan: 44.48

Hardloper Liemarvin Bonevacia heeft zijn eigen Nederlands record op de 400 meter afgelopen weekend nog een beetje aangescherpt. De Curacaose atleet liep bij internationale wedstrijden in Bern een tijd van 44.48 seconden. Daarmee was hij 14 honderdsten sneller dan zijn vorige toptijd. Op de Olympische Spelen liep hij een paar weken geleden nog 44.62. Zijn nieuwe record was genoeg voor de winst in Bern, waar toppers uit de VS en Jamaica niet meeliepen.

Bekijk hier de race:

(Beeld: SRF Sport)