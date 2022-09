Een palmboom viel vanmiddag op een auto. Niemand raakte gewond. De wagen stond geparkeerd op het Hendrikplein in Punda. Het voertuig was leeg toen het ongeval gebeurde. Wel is de schade aan de auto groot. De brandweer heeft de omgevallen boom in stukken gezaagd. Het is onbekend wie er voor de schade opdraait.

