Boosterprik ook in health app

Mensen die hun boosterprik al hebben gehaald, kunnen binnenkort hun bewijs uploaden in de health-app. Dat staat in de onlangs gepubliceerde ministeriële regeling. Om dit mogelijk te maken worden er nog IT-aanpassingen gedaan. Dit gaat de overheid 15.000 gulden kosten. Voorlopig zal het digitaal corona certificaat voor reizen nog enige tijd in gebruik zijn. Daarom is het noodzakelijk om ook de boostervaccinatie in de health app op te nemen.

Het vaccinatiebewijs is negen maanden geldig na de basisserie prikken. Na deze negen maanden kan de QR-code van het vaccinatiebewijs niet meer worden gebruikt om te reizen. Het vaccinatiebewijs is weer geldig na een boosterprik.

Personen die hersteld zijn van corona kunnen voortaan ook een digitaal herstelbewijs aanvragen via de app. Het digitale herstelbewijs is geldig voor drie maanden.