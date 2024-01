Boosterprik voor iedereen boven de 60 jaar

Iedereen op Curaçao van 60 jaar en ouder kan zich vanaf nu melden voor een boosterprik. Dat heeft de overheid gisteren bekend gemaakt. De prik kan worden opgehaald bij de Uitvoeringsorganisatie Geneeskundige- & Gezondheidszaken aan de Piscaderaweg 49 in Zakitó.

Elke werkdag tussen 08:00 en 11:30 en tussen 13:30 en 16:15 kan iedereen zich melden die is geboren in 1964 of eerder. Mensen kunnen binnen lopen via het systeem van walk-in, dat betekent dat er geen afspraken hoeven te worden gemaakt.

Sinds 4 januari zijn boosters op Curaçao beschikbaar. In de eerste week konden alleen mensen ouder dan 75 jaar zich melden. Nu is de prik beschikbaar voor iedereen van boven de 60 jaar. Daarnaast kunnen mensen tussen de 18 en 59 jaar een prik krijgen die door hun arts zijn doorverwezen, last hebben van fors overgewicht (obesitas) of in de zorg werkzaam zijn.