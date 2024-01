Boostervaccinatie Covid-19 van start

Als je 75 jaar of ouder bent of tot een risicogroep behoort, kun je vanaf vandaag terecht voor een covid-boosterprik. Dat heeft het ministerie van GMN bekend gemaakt. In veel landen steekt dit najaar covid weer de kop op, dus is ook Curaçao weer alert. Vaccineren doe je bij de GGD op de Piscaderaweg vanaf vandaag tot aanstaande woensdag tussen acht en half vijf. Dat kan gewoon zonder afspraak. Tijdens lunch en in het weekend zijn ze dicht.

Gelabeld als booster COVID-19 GGD vaccinatie