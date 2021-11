Borstvoeden is op de luchthaven van Curaçao geen probleem meer. Daar staat sinds afgelopen weekend een zogenaamde Mamava pod, een veilige en comfortabele unit voor moeders met pasgeboren baby’s. De Mamava-pod is een speciaal ontworpen cabine die over de hele wereld wordt gebruikt om moeders een privé, veilige en comfortabele omgeving te bieden om borstvoeding te geven of melk af te kolven als ze onderweg zijn.