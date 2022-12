Bouw gestart voor 204 FKP-appartementen Tera Kòrá

Het kabinet-Pisas is in zijn nopjes met het laatste nieuwbouwproject van FKP. Op Tera Kòrá komen 204 sociale huurwoningen. Gisteren ging de eerste spade in de grond. Over 18 maanden worden de eerste appartementen opgeleverd. 36 woningen zijn gefinancierd door het ministerie van Soaw. De overige huizen worden gebouwd met geld van FKP. De 204 appartementen zijn een druppel op een gloeiende plaat. Er staan 7300 mensen bij FKP op de wachtlijst.