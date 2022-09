Bouw LXRY Resort van start

Er komt een vakantieresort en winkelcentrum bij Brakkeput. De Nederlandse ontwikkelaar LXRY Resort heeft onlangs een bouwvergunning gekregen. De veertien villa’s zullen eind 2023 worden opgeleverd. Het winkelcentrum met supermarkt opent in het laatste kwartaal van 2024. Het project met een omvang van bijna 2,5 hectare komt in het hart van Cas Grandi, Brakkeput, Jan Thiel, Montaña en Jan Sofat. Het LXRY Resort moet een ontmoetingsplek worden voor alle leeftijden. Het winkelcentrum krijgt een hippe overdekte food market en is geïnspireerd op de Rotterdamse koopgoot.