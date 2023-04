Bouw The Pyrmont hotel van start

De bouw van The Pyrmont Hotel is officieel van start gegaan. Gisteren staken premier Pisas en eigenaar Bastiaan Guis symbolisch een spade in de grond. Het luxe all inclusive hotel opent in het vierde kwartaal van 2025 zijn deuren. Projectontwikkelaar Pen Resort stopt 87 miljoen dollar in de bouw. Tijdens de piek biedt het werk aan 250 bouwvakkers. Het hotel zelf levert straks 350 arbeidsplaatsen op. Het streven is om op jaarbasis zo’n 30.000 toeristen te ontvangen. Daarvoor moeten er wel eerst meer vluchten naar Curaçao komen.

Eye-catcher

The Pyrmont Hotel telt straks onder de Autograph Collection 300 luxueuze kamers, inclusief 25 historische luxe suites. Verder komen er onder andere acht restaurants en bars, twee zwembaden, een ballroom, kinderopvang en jongerenclub, een fitnesscentrum en een duik- en watersportcentrum. De 225 meter lange boardwalk wordt een eye-catcher.

Historische panden

Het hotel komt tussen twee historische panden: Cerro Bonito en Kas di Pueblo. In Cerro Bonito, een neoklassiek gebouw naar ontwerp van de architect Bartholomé Lyon uit Corsica, werden vroeger speciale evenementen gehouden, zoals gala shows en privé-soirees aan zee. Nadien heeft het gefunctioneerd als hotel. In de nieuwe opzet komt daarin een signature restaurant. Het verderop in de Penstraat gelegen Kas di Pueblo gebouw – door de Maduro’s vernoemd naar koningin-regentes Emma van Waldeck Pyrmont – heeft door de jaren ook diverse functies gediend voordat het in 1948 door de politieke partij NVP werd gekocht – vandaar de groene kleur. Het deed jarenlang dienst als partijgebouw. Het historische pand huisvest straks een ballroom en luxe spa.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema. Voor de koeling van de binnenruimtes wordt gebruik gemaakt van zeewaterinstallaties. Dat levert naar schatting een besparing van 75 procent op energiekosten op. De daken worden speciaal geïsoleerd om de warmte buiten te houden. Op die daken worden verder zonnepanelen geïnstalleerd die de elektriciteitskosten helpen drukken. Voor de irrigatie van de binnentuinen wordt het eigen geproduceerde ‘grijze water’ aangewend.