BOUW WECHI IN VOLLE GANG

De bouw van de eerste volledige woonwijk in Wechi is onlangs gestart. Er komen 52 koopwoningen in zone E voor het lagere en middensegment. Medio volgend jaar worden de huizen opgeleverd. Aannemer is Betonbouw BV. Op dit moment zijn reeds 9 van de 52 woningen bewoond. Van de nog te bouwen woningen is reeds 30 procent verkocht. In totaal komen er ongeveer 3.500 woningen in Wechi. Daarvan is maximaal 30 procent een sociale huurwoning. Het project ging in 2013 van start. Sindsdien is gewerkt aan de aanleg van de infrastructuur en werden modelwoningen neergezet. Het project liep vertraging op door een langlopende rechtszaak over vergunningen en de bestemming van het terrein. Uiteindelijk stelde de rechter vast dat de procedure voor de bouwvergunning correct was verlopen.