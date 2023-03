Bouwvergunning voor nieuw aparthotel

Bayside Development heeft gisteren een vergunning gekregen voor de bouw van een aparthotel in Piscadera. Het bouwproject heet ‘Epic at the Bay’ en bestaat uit verschillende fases. De projectontwikkelaars beginnen eerst met de bouw van 44 appartementen met evenveel parkeerplaatsen. Daarmee is een investering van 22 miljoen gemoeid. De tweede fase bestaat uit de bouw van acht villa’s, gevolgd door honderd appartementen. De vierde en laatste fase bestaat uit de ‘Epic Village’. Al met al investeert Bayside Development 130 miljoen in het project.