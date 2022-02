Bouwvergunning voor ontwikkelaars West End

Op het kale terrein in Otrobanda waar voorheen theater West End stond, komt binnenkort een commercieel centrum. Minister van Ruimtelijke Planning, Charles Cooper (MFK), heeft vanmorgen de bouwvergunning overhandigd aan projectontwikkelaar Albus. Van de 1.500 vierkante meter naast het Brionplein zal 1.200 vierkante meter worden bebouwd met twee verdiepingen. Op de bovenste verdieping komt een rooftop bar met een spectaculair uitzicht op de Handelskade. Het ontwerp in art deco-stijl is van architectenbureau Studio 8 en voldoet aan de Werelderfgoed-eisen. De bouw duurt zo’n twaalf tot vijftien maanden.