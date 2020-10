Bradley Martis naar Slovenië

De Curaçaose voetballer Bradley Martis is vertrokken bij de Nederlandse voetbalclub Sparta. Hij gaat nu spelen voor NK Celje in Slovenië. Martis stroomde twee seizoenen geleden door vanuit de jeugdopleiding naar Jong Sparta en kwam tot tien wedstrijden in het eerste elftal. In 2018 raakte hij zwaar geblesseerd. Maar inmiddels is Martis hersteld. De linksachter is tweevoudig international van Curaçao.

Martis heeft in Slovenië een contract getekend voor drie jaar. De club speelde drong in 1994 voor het eerst door in de Europacup. In dat jaar speelde NK Celje in de Europacup II. Sindsdien heeft het nog enkele Europese wedstrijden gespeeld. In het seizoen 2019/20 werd de club voor het eerst in haar historie landskampioen.