Braindrain door slechte economische situatie

Op Curaçao is sprake van een ‘braindrain’. Veel relatief jonge mannen en vrouwen die een opleiding hebben afgerond, verlaten het eiland. Dit stelt PNP-Statenlid Sheldry Osepa. Hij spreekt van een verontrustende ontwikkeling. Nederland is een populaire bestemming, maar ook Bonaire. Mensen vertrekken vooral voor betere werkomstandigheden en een hoger salaris. Oorzaken voor de leegloop zijn onder andere de slechte financiële situatie op het eiland, de hoge inflatie en het feit dat er geen nieuwe uitbater is voor de raffinaderij. Het Statenlid heeft partijgenoot en minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje gevraagd om maatregelen te nemen. Volgens de officiële statistieken vertrokken er in 2021 5564 mensen uit Curaçao.