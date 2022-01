Vanmorgen heeft een brand gewoed in een gebouw op het Isla-terrein. Een laboratorium van de CRU vatte door nog onbekende reden vlam. Het gebouw heeft drie vleugels. De eerste verdieping van een vleugel stond in brand. Die was niet in gebruik, maar eronder zit de administratie van het lab. Het is nog onduidelijk wat de schade is. De CRU heeft een onderzoek gestart.

