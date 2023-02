In een kledingzaak in Otrobanda heeft vanmiddag brand gewoed. Het vuur bevond zich in warenhuis Yolo. Tijdens lunchtijd ontdekte het personeel dat er ergens veel rook uitkwam. De winkel werd direct ontruimd. De brandweer stuurde brandweerwagens naar Breedestraat Otrobanda. De brand in de recent geopende zaak is inmiddels geblust.

